Sindaco Sanremo contro multa a musicista

SANREMO (IMPERIA), 31 LUG - Musicista di strada multato per 5000 euro dalla polizia municipale a Sanremo perchè senza autorizzazioni e perché vendeva suoi cd. L'intervento ha irritato il sindaco Alberto Biancheri. "Ho appreso della contravvenzione al musicista di strada. Ho chiamato il Comandante per avere spiegazioni e mi è stato detto che sono intervenuti dietro lamentele e segnalazioni. Ho spiegato che per me è assurdo un intervento di quel genere, senza un senso e totalmente sproporzionato. Ho chiesto di valutare bene la vicenda per poter archiviare d'ufficio la pratica. I problemi di Sanremo sono ben altri, non certo un suonatore di strada", scrive Biancheri sul suo profilo Facebook. L'episodio è avvenuto ieri intorno alle 19, in via Matteotti, vicino al teatro Ariston. Il protagonista è il clarinettista Marco Fusi che vanta collaborazioni con Moni Ovadia, Ottavia Piccolo, Alex Britti, Fiorella Mannoia. Fusi l'anno scorso era stato multato perché suonava in strada a Bordighera, la sanzione era stata annullata.