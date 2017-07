Adele, fidanzato e amico restano carcere

GENOVA, 31 LUG - Restano in carcere Gabriele Rigotti, 19 anni e Sergio Bernardin, 21 anni arrestati dopo la morte di Adele De Vincenzi, la ragazzina di 16 anni deceduta nella notte tra venerdì e sabato per aver ingerito una pasticca di ecstasy. Lo ha deciso il gup Nicoletta Bolelli al termine dell'interrogatorio di garanzia e la convalida dell'arresto. I ragazzi hanno risposto alle domande del giudice ricostruendo la serata di venerdì. I loro avvocati hanno annunciato che faranno ricorso al Riesame per chiedere la scarcerazione o i domiciliari.