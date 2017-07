Auto senza polizza, sposi scortati da Ps

AVELLINO, 31 LUG - Scortati dalla Polstrada nel giorno delle nozze: un privilegio soltanto in apparenza, in quanto la coppia di giovani sposi, diretta a Salerno per il ricevimento nuziale, viaggiava a bordo di un'auto di lusso senza copertura assicurativa. É accaduto sul raccordo Avellino-Salerno nel tardo pomeriggio di sabato scorso quando una pattuglia della Polstrada del capoluogo irpino, grazie al dispositivo in dotazione alle "Pantere", ha ricevuto la segnalazione della mancata copertura assicurativa. Gli agenti hanno raggiunto la fiammante Maserati, noleggiata presso una società di Napoli, obbligandola a fermarsi in una piazzola di sosta. I controlli hanno confermato la segnalazione: la polizza era scaduta da oltre un mese e a nulla è servito esibire da parte del conducente una copia della targa di prova intestata alla società di noleggio. E' scattato immediatamente il sequestro dell'auto, che è risultata anche priva della prevista revisione. L'auto è stata sequestrata al loro arrivo a destinazione.