Pirati strada: contro auto a 115 km/h

MILANO, 31 LUG - Viaggiava a una velocità tra i 115 e i 125 chilometri orari Franko Della Torre quando, il 30 aprile scorso, è passato con il rosso, scattato da circa 9 secondi, a un incrocio di Milano, e ha travolto con il suo Suv l'auto di un 57enne, lasciato agonizzante e morto poco dopo in ospedale. Per questo la Procura di Milano ha chiesto che il presunto pirata della strada venga processato con rito immediato con l'accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga. Gli accertamenti hanno chiarito che Della Torre, intorno alle 7 di quella domenica mattina, è passato ad alta velocità e con il rosso all'incrocio tra viale Monza e via dei Popoli Uniti, investendo l'auto di Livio Chiericati. Dopo l'incidente, ricostruisce il pm, il 33enne sarebbe fuggito a piedi nonostante si fosse accorto delle condizioni disperate dell' uomo che aveva travolto. Il presunto 'pirata', che ha già precedenti penali per reati contro il patrimonio, si trova in carcere a San Vittore dalla sera dello schianto.