Colpi di pistola, due morti in casa

TRENTO, 31 LUG - Colpi di arma da fuoco provenienti da una casa: sono stati segnalati ai carabinieri a Tuenno, in Trentino, e i militari hanno trovato nell'abitazione due morti. Si tratta, secondo le prime informazioni, di una ragazza e di un ragazzo. In casa sarebbe stata trovata anche la pistola. Indagano i carabinieri della compagnia di Riva del Garda che sono riusciti a entrare in casa grazie all'aiuto dei vigili del fuoco. La segnalazione è arrivata al 112 da dei vicini che hanno sentito gli spari.