Mostro Firenze: indagato anche un medico

FIRENZE, 31 LUG - Sono due le persone indagate nell'ambito della nuova inchiesta sul mostro di Firenze. Oltre all'ex legionario Giampiero Vigilanti, 86 anni, il pm Luca Turco ha iscritto nel registro degli indagati anche Francesco Caccamo, 87 anni, ex medico personale dello stesso Vigilanti e da lui chiamato in causa nel corso delle indagini condotte dai ros dei carabinieri. Per entrambi l'accusa sarebbe di concorso negli otto duplici omicidi. L'inchiesta potrebbe chiudersi entro qualche mese, quando saranno completate tutte le nuove analisi sui reperti, anche alla ricerca di dna, ed effettuati nuovi test balistici su tutti i proiettili trovati nei luoghi dove vennero rinvenuti i corpi delle 16 vittime. Sempre secondo quanto si è appreso, anche Caccamo sarebbe stato sentito dagli inquirenti nei mesi scorsi come persona informata dei fatti, mentre né lui né Vigilanti sarebbero ancora stati sentiti come indagati. Smentita dagli inquirenti, ancora una volta, la pista dell'eversione.