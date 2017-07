Atac:Paolo Simioni nuovo presidente e Ad

ROMA, 31 LUG - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha indicato, secondo quanto si apprende, Paolo Simioni come nuovo presidente e nuovo amministratore delegato di Atac. Simioni collaborava già per il Campidoglio con l'assessore Massimo Colomban nel ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro sulle società partecipate Ama, Atac e Acea. "E' stata adottata una modifica nella composizione del consiglio di amministrazione dell'Atac. I componenti del Cda saranno tre optando così per la formula collegiale in luogo di quella attuale monocratica". Lo comunica il Campidoglio in merito alle novità per la municipalizzata dei trasporti.