Bimba 2 mesi in ospedale, indagato padre

TORINO, 1 AGO - La Procura di Vercelli ha indagato il padre della bimba di due mesi ricoverata da alcuni giorni all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino in gravi condizioni. L'uomo ha ammesso di essere il responsabile delle ferite per cui la neonata, dopo il ricovero all'ospedale di Vercelli, è stata trasferita a Torino. E' accusato di lesioni gravi e maltrattamenti. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile della Questura di Vercelli. L'uomo, che ha ammesso le proprie responsabilità, è a piede libero. La confessione dell'uomo, davanti al suo legale, nel tardo pomeriggio di ieri. Le indagini della Questura di Vercelli, agli ordini del questore Rosanna Lavezzaro, sono partite dall'acquisizione delle informazioni medico-legali e sono proseguite con l'accertamento del difficile quadro familiare in cui la bimba era inserita.