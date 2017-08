Incendi: notte in spiaggia per detenuti

CAGLIARI, 1 AGO - Hanno trascorso la notte in spiaggia i detenuti della Colonia penale di Is Arenas ad Arbus, sulla costa sud occidentale della Sardegna, che ieri sera e per tutta la notte è stata assediata da un gigantesco rogo. All'aperto sono rimasti circa 130 detenuti, una ventina di agenti della Polizia penitenziaria e altri civili ospitati nel villaggio marino dell'ente assistenza dell'Amministrazione penitenziaria, circa 20 persone, con al seguito alcuni bambini. I detenuti, fatti evacuare per precauzione, sono stati tenuti costantemente sotto controllo in spiaggia dagli uomini della Penitenziaria mentre in mare le motovedette di Capitaneria di porto, Carabinieri e Guardia di finanza monitoravano la zona. Solo questa mattina personale e ospiti dalla Colonia penale sono potuti rientrare nelle camere. Attualmente nella zona stanno ancora operando per le bonifiche e le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai i vigili del fuoco, il Corpo forestale, la protezione Civile e i volontari.