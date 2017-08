Paghe a finti dipendenti, due denunciati

VARESE, 1 AGO - La Gdf di Varese ha denunciato due persone, un amministratore di due cooperative con sede in provincia di Varese e un prestanome, per autoriciclaggio, omessa presentazione di dichiarazione di reddito ed evasione fiscale. L'imprenditore, con cadenza mensile, secondo la ricostruzione delle indagini, disponeva bonifici bancari su carte prepagate intestate a falsi dipendenti con la causale "pagamento stipendi", in modo da sottrarre alla tassazione oltre 12 milioni di euro di ricavi delle cooperative. Attraverso un controllo incrociato di dati, la Gdf è risalita alle due cooperative riferibili all'imprenditore - di cui una intestata a un prestanome -, per le quali ha evaso circa 3,3 milioni di euro di Ires e accumulato 2,4 milioni di euro di debito di Iva.