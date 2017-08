Omicidio-suicidio a Tenno: 4 colpi a lei

TRENTO, 1 AGO - Sono quattro i colpi di pistola che hanno raggiunto la giovane uccisa ieri dal fidanzato a Tenno, in Trentino, che poi si è sparato. Lo rileva l'autopsia effettuata stamani a Riva del Garda dal medico legale, presenti i carabinieri della scientifica. Alba Chiara Baroni, 22 anni, ha ricevuto tre colpi sul corpo e uno, quello mortale, alla testa. Uno dei tre proiettili che l'hanno raggiunta al corpo è uscito poi dalla finestra del bagno, per conficcarsi in un muro esterno. Tutto ciò, riferiscono i carabinieri, dopo una lite e una colluttazione che sembrano avvenute nella camera da letto, prima di arrivare al bagno del piano superiore dell'abitazione, dove i corpi sono stati trovati. Per Mattia Stanga, 24 anni, l'autopsia conferma un solo colpo, mortale, alla testa. L'arma del resto è stata ritrovata ancora impugnata dal giovane. Non c'è ancora il nulla osta per la sepoltura della coppia, ma dovrebbe arrivare a ore.