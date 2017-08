Siccità:Sardegna assestata,invasi al 59%

CAGLIARI, 1 AGO - Si aggrava l'emergenza siccità in Sardegna, dove dalla situazione di allerta si è passati a quella di pericolo. I dati pubblicati dal distretto idrografico non sono confortanti: su 1.799,35 milioni di metri cubi di acqua autorizzati nelle dighe dell'Isola sono invasati 1.066,344 mln, pari al 59%, con un indicatore pari a 0,296, riferito a luglio 2017. Le situazioni più critiche riguardano la Nurra, il Cixerri, i sistemi del Posada e Cedrino. A giugno gli invasi erano al 67% (1.206,452 mln), mentre a maggio la situazione era meno critica con il 74% di acqua negli invasi (1.323,064 mln mc). Le piogge, però, erano già scomparse da un po': le ultime precipitazioni importanti, in grado di fare alzare il livello dei bacini, risalgono ai giorni antecedenti la primavera. In dettaglio, nel Sulcis l'invaso di Monte Pranu è al 37% (48.91 mln autorizzati e 17,924 mln disponibili) mentre il Cixerri è al 16% (2,848 mln invasati su 18,31 mln mc) con Punta Gennarta che è quasi a secco (10,1%).