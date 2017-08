Nuovo blitz stazione Centrale a Milano

MILANO, 1 AGO - Nel primo giorno di agosto la stazione centrale di Milano torna al centro dei controlli a tappeto da parte delle forze dell'ordine, dopo quelli di mercoledì scorso. Gli agenti della polizia sono presenti in borghese e in divisa, anche con le unità cinofile, oltre ai carabinieri. Come nelle operazioni precedenti alcune vie sono state chiuse e gli agenti della questura hanno raggruppato alcune decine di persone, alle quali stanno controllando i documenti. Sono presenti anche agli agenti della polizia locale per regolare la viabilità.