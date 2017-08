Furbetti Piacenza, 15 rischiano lavoro

PIACENZA, 1 AGO - Quindici dipendenti del Comune di Piacenza sospesi cautelarmente fino alla definizione del procedimento penale. Altri 17 sanzionati con sospensioni da 5 a 60 giorni per uso improprio del cartellino. Sono i risultati della prima fase del lavoro conclusa dall'ufficio procedimenti disciplinari del Comune emiliano, con l'invio di tutte le contestazioni, ad un mese dal blitz della Gdf con perquisizioni e 50 indagati per assenteismo. Era emerso anche un caso di un lavoratore che utilizzava un mezzo comunale per andare a prostitute. I 15 sospesi cautelarmente, spiega il Comune, sono quelli che hanno le posizioni più gravi, che potrebbero sfociare nel licenziamento e tra questi ci sono anche quelli coinvolti in un'indagine di appalti. Alcuni dei 17 sono invece rientrati in servizio, avendo già scontato la sanzione. Due sono stati trasferiti ad altri compiti. Un ultimo gruppo di dipendenti, circa un terzo, sarà sentito tra agosto e settembre e i loro procedimenti saranno definiti entro fine ottobre.