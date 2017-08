Ferrovia adriatica bloccata in Abruzzo

GIULIANOVA (TERAMO), 1 AGO - Circolazione interrotta sulla ferrovia adriatica, in entrambe le direzioni, dalle 15:40, a causa di un guasto alla linea di alimentazione elettrica dei treni, avvenuto a Giulianova. Interessato il Frecciabianca 8889 Milano-Taranto, fermo in stazione con 350 persone a bordo. I tecnici di Rfi stanno intervenendo per risolvere il problema. Al momento non si conoscono le cause del guasto. Trenitalia fa sapere che non vi sono treni fermi in linea lungo l'adriatica.