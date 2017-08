Dimesso da ospedale, non se ne va più

NAPOLI, 1 AGO - Fuori il solleone non dà scampo e la vita, si sa, costa sempre di più. Che di meglio che rimanere in ospedale, pasti garantiti e aria condizionata ad alleviare l'afa? E' quello che deve aver valutato l'ospite particolare (qualcuno lo ha già ribattezzato 'il villeggiante') del reparto di Medicina Generale dell'ospedale napoletano San Paolo che, dichiarato dimesso lo scorso 6 luglio, non ha ancora liberato il posto letto che occupa da circa un mese. Nulla ha potuto neanche l'intervento di ieri della polizia: il degente non ha alcuna intenzione di mollare il suo letto e il trattamento bed and breakfast gratuito di cui gode. "Una situazione imbarazzante - ammette il direttore sanitario dell'ospedale partenopeo Vito Rago - per certi versi grottesca, se non ci fossero conseguenze per chi in quel reparto sta in barella. Abbiamo bisogno di quel posto letto, glielo abbiamo detto in tutte lingue ma lui niente. Dice che dobbiamo trovare noi una soluzione. Insomma usa l'ospedale come un albergo".