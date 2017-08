Bologna,80 parti civili contro Cavallini

BOLOGNA, 1 AGO - Sono già un'ottantina i familiari di vittime della Strage di Bologna che chiederanno di costituirsi parte civile contro Gilberto Cavallini, l'ex Nar per cui la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il concorso nell'attentato di 37 anni fa: in via definitiva sono stati condannati Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Le date dell'udienza preliminare per Cavallini sono state spostate di una settimana rispetto alla prima fissazione e si celebreranno il 6, il 18 e il 25 ottobre. Oltre agli 80 parenti delle vittime, assistiti dagli avvocati Andrea Speranzoni e Giuseppe Giampaolo e destinati ad aumentare di numero, hanno già deciso di chiedere di essere parte civile anche la Regione Emilia-Romagna, sempre con gli avvocati Speranzoni e Giampaolo, e la presidenza del Consiglio dei ministri. I familiari delle vittime parteciperanno inoltre come persona offesa all'udienza sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sui mandanti della Strage, fissata per il 26 ottobre.