Caporalato: mancano i controlli

ROMA, 1 AGO - "Senza controlli non si potrà mai applicare alcuna legge che tuteli effettivamente il lavoro nella dignità, nell'uguaglianza, nelle garanzie di diritti che il nostro paese ha conquistato ormai da molti decenni". Lo scrive la Commissione d'Inchiesta del Senato sugli infortuni nella sua relazione che riguarda lo stato di alcune indagini, tra queste quella su 'L'applicazione della legge 199 del 2016 sul contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro con particolare riferimento all'attività agricola'. Secondo la Commissione il fatto che "l'Ispettorato del Lavoro debba ancora completamente decollare e che comunque nel campo dell'agricoltura abbia ridotte possibilità di intervento in materia di sicurezza, dimostra - sottolinea - che ancora bisogna insistere sulla competenza e sul coordinamento degli ispettori del lavoro e degli ispettori delle aziende sanitarie locali che rimangono l'organo di vigilanza per definizione nell'ambito della sicurezza del lavoro".