Scontro bus, furgone e 4 auto, 60 feriti

AREZZO, 1 AGO - Sono in tutto una sessantina le persone ferite o contuse in un incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un pullman di turisti, un furgone e 4 auto sulla regionale 71, nei pressi di Calbenzano nel comune di Subbiano (Arezzo). Solo uno dei feriti, trasportato con l'elisoccorso a Firenze, sembra essere più grave. I turisti, provenienti dal Comasco, hanno riportato lievi contusioni e sono stati medicati al pronto soccorso di Arezzo o sul posto. L'incidente si è verificato intorno alle 16. Sul posto i vigili del fuoco con nove uomini e alcuni mezzi, il 118 con numerose ambulanze, l'elisoccorso Pegaso nonché pattuglie dei carabinieri. Oltre alla persona trasportata a Firenze con l'elisoccorso, altre tre sono state trasferite in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo. Tutti occupavano le autovetture rimaste coinvolte nell'incidente la cui dinamica ancora non è chiara.