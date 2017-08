Caldo:escursionista disidratata,soccorsa

MODENA, 1 AGO - Brutta avventura per una escursionista livornese di 22 anni che, disidratata e sfinita dal caldo, è stata raggiunta a 1660 metri dal Soccorso Alpino e, rifocillata, è stata portata al Rifugio Capanno Tassoni, non lontano dal Colle dell'Acqua Marcia, sull'Appennino modenese. Partita con il compagno dal Passo del Lupo verso il Lago Scaffaiolo, i due sono rimasti senza scorte di acqua, iniziando a sentire la fatica per il clima, torrido anche a quote elevate. Dal crinale, sono scesi in cerca di una sorgente o un rifugio, ma il cammino si è rivelato più difficoltoso del previsto per lei, che non è riuscita a proseguire né a tornare indietro. Chiamati i soccorsi, i tecnici della stazione Monte Cimone del Soccorso Alpino di Modena hanno poi raggiunto la zona in fuoristrada e a piedi. La ragazza è stata rifocillata con acqua e sali minerali, poi ha raggiunto a piedi il fuoristrada, con il quale la coppia è stata portata al Rifugio, dove lei è rimasta, dopo un controllo grazie all'ambulanza del 118 di Fanano.