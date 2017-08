Unioni civili, tre Stepchild a Bologna

BOLOGNA, 2 AGO - Il tribunale per i Minorenni di Bologna, presieduto da Giuseppe Spadaro - che è anche giudice relatore delle sentenze - ha riconosciuto l'adozione di altri tre bambini da parte di altrettante coppie omosessuali unite civilmente, applicando la legge Cirinnà in tema di Stepchild Adoption. I provvedimenti arrivano dopo i primi due in Italia, emessi a Bologna nelle scorse settimane. In tutti tre i casi i minori sono figli biologici di un componente della coppia unita civilmente e l'altro ne ha chiesto l'adozione, provando che il minore riconosce in entrambe le persone i suoi genitori e che la relazione di coppia si distingue per solidità affettiva, costanza nel tempo e comunanza di obiettivi, al punto da dover essere considerata - secondo quanto riconosciuto dai giudici - a tutti gli effetti una famiglia. Le sentenze sono state emesse con il parere favorevole espresso dal procuratore per i minorenni Silvia Marzocchi. Una decina di istanze simili sono sul tavolo del presidente del tribunale.