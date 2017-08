Selfie in carcere su profilo Fb e chat

NAPOLI, 2 AGO - Sono state pubblicate anche su un profilo facebook appositamente creato "Airola livee" da e per i detenuti del carcere minorile di Airola, le foto e i selfie scattati all'interno della struttura detentiva del Beneventano. La notizia, pubblicata ieri, è stata resa nota dal segretario generale del Sappe Donato Capece. Suscitano particolare impressione i commenti allegati alle immagini di amici e parenti. La chat utilizzata con disinvoltura dai detenuti e dai amici fuori dal carcere è stata utilizzata fino a pochi giorni fa, in sostanza fino a quando non è scattata la denuncia del Sappe. Tra complimenti e gli apprezzamenti, anche da parte di ragazze, spiccano frasi in dialetto del tipo: "Sei la mia vita", "Amore di mamma, ti amo". Nei post atra le decine di emoticon si baci, abbracci e ok, anche testa poliziotto con pistola rivolta alla tempia.