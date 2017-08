Protesta pastori sardi, mille a Cagliari

CAGLIARI, 2 AGO - Sono già un migliaio e altri sono in arrivo con pullman provenienti da tutta la Sardegna. È iniziato in piazza Marco Polo a Cagliari il raduno di pastori, contadini, artigiani, ma anche operai, studenti e amministratori locali pronti a marciare verso la via Roma, sede del Consiglio regionale, nella manifestazione organizzata dal Movimento dei pastori sardi (Mps) contro la crisi che sta travolgendo il mondo delle campagne. "Chiederemo due incontri separati - ha annunciato all'ANSA il leader di Mps Felice Floris - uno con i rappresentanti del Consiglio regionale e uno con la Giunta". Tra i manifestanti anche esponenti di Sardigna Natzione, Sardigna Libera, Liberu e Rossomori. In piazza anche diversi sindaci con la fascia tricolore e il presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana. In testa al corteo un piccolo tamburino sardo, Filippo, 6 anni, arrivato da Sanluri. "Da grande vuole fare il pastore", ha detto la mamma.