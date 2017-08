Rogo Castelfusano: in arrivo militari

ROMA, 02 AGO - Impiego di militari h24 per pattugliare la Pineta di Castelfusano, di recente colpita da numerosi incendi. E' quanto "convenuto" durante una riunione in Prefettura alla presenza del prefetto Paola Basilone, della sindaca Virginia Raggi, dei vertici militari della città e del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. Ad annunciare la decisione, presa "d'intesa con la sindaca con i vertici delle forze di Polizia", è una nota della Prefettura. Intanto ci sono ancora fiamme nella pineta di Castelfusano in una zona già bruciata da un precedente incendio. E' accaduto stamattina nell'area che confina con via Cristoforo Colombo all'altezza di Viale Mediterraneo. A quanto riferito dai pompieri, che stanno effettuando una bonifica all'intero dell'area di 10.000 metri quadrati, hanno ripreso a bruciare alcuni focolai.