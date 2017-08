Venezia:offensiva decoro,29 nuovi vigili

VENEZIA, 2 AGO - Il Comune di Venezia ha assunto a tempo determinato fino a novembre 29 nuovi vigili urbani che verranno dedicati, in particolare, alla tutela del decoro della città, mentre altri 70, a tempo indeterminato con contratto di formazione lavoro, saranno in servizio entro il 31 agosto. E' quanto deciso dal Comune di Venezia. Per contrastare bivacchi e malcostume in centro storico, da ferragosto a fine ottobre sarà riproposta l'iniziativa dei 15 'guardians' che svolgeranno azione preventiva e di informazione nell'area marciana.