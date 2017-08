Venezia: Zuin, meno post e più chiamate

VENEZIA, 2 AGO - "Purtroppo la maleducazione non la cambi con una delibera di Giunta: cercheremo comunque di insegnare l'educazione su come approcciarsi alla città e al suo patrimonio". Così l'assessore al bilancio del Comune Venezia, Michele Zuin, ha commentato il proliferare di episodi contrari al decoro che si stanno verificando quest'estate. Zuin punta il dito anche sui residenti. "Bisogna puntualizzare - ha affermato - il comportamento di noi veneziani: se si fa a gara a chi posta per primo sui social la foto di un bifolco, non si va da nessuna parte".