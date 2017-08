Tar: legittimo no centurioni centro Roma

ROMA, 02 AGO - Nessuna sospensione dell'ordinanza con la quale la sindaca di Roma, Virginia Raggi, il 17 luglio scorso ha disposto "il divieto di qualsiasi attività che preveda la disponibilità ad essere ritratto come soggetto in abbigliamento storico (ad esempio come centurioni) in fotografie o filmati, dietro corrispettivo in denaro". L'ha deciso il Tar del Lazio con un'ordinanza con la quale ha respinto la richiesta di un 'centurione' capitolino di sospendere l'ordinanza sindacale.