Venezia: operazione decoro,via lucchetti

VENEZIA, 3 AGO - Sulla scia della stretta che il Comune di Venezia vuole dare, con l'aumento delle sanzioni e l'entrata in servizio di nuovi vigili urbani stagionali per evitare episodi di malcostume e maleducazione in centro storico, anche i veneziani hanno voluto fare la loro parte. Ieri sera un gruppo di volontari dell'associazione Masegni&Niziioleti e Venessia.com ha rotto i lucchetti che deturpano molti ponti della città.