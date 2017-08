Bomba Firenze, scoperto Dna su ordigno

FIRENZE, 03 AGO - È stato identificato grazie al Dna lasciato sull'ordigno, uno degli anarchici fermati da polizia e carabinieri per l'attentato di Capodanno a Firenze, in cui rimase gravemente ferito l'artificiere Mario Vece, investito dall'esplosione di una bomba artigianale lasciata davanti a una libreria vicina a Casapound. Secondo quanto appreso, anche in base ai reperti dove sono state trovate le tracce biologiche, si tratterebbe di colui che ha materialmente costruito l'ordigno.