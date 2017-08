Toccafondi, riapertura scuole regolare

ROMA, 3 AGO - Nelle zone terremotate a settembre si tornerà a scuola come nel resto d'Italia. Lo ha assicurato il sottosegretario all'Istruzione, Gabriele Toccafondi, rispondendo ad un'interrogazione in commissione Cultura alla Camera. "Mi sento di rassicurare sul fatto che - ha detto - abbiamo già attivato i nostri Uffici scolastici regionali che stanno valutando eventuali criticità (in coordinamento con i Comuni e con la struttura commissariale) e la disponibilità di eventuali soluzioni alternative". "Potrà anche essere prevista - ha aggiunto - l'istituzione di ulteriori posti di personale docente, nonché di personale Ata tenendo conto delle necessità del territorio". Il Miur "ha già attivato tutte le azioni utili per garantire che tutto il personale scolastico sia messo a disposizione".