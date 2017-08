Codice ong firmato anche da Sea-Eye

ROMA, 3 AGO - Un'altra ong ha firmato oggi il codice di regolamentazione per i salvataggi in mare messo a punto dal Viminale. Si tratta, secondo quanto si apprende, di Sea-Eye l'organizzazione che opera, con un ex peschereccio riadattato, lungo le coste della Libia per salvare naufraghi. Sono così quattro le organizzazioni non governative ad aver sottoscritto il codice voluto dal ministro Minniti: Moas, Save the children, Proactiva Open Arms e appunto Sea-Eye. Delle otto ong presenti ai lavori preparatori del codice al Viminale non lo hanno invece firmato Sos Mediterranee, Medici senza frontiere, Sea-Watch e Jugend Retter, la cui nave Iuventa è stata sequestrata con l'accusa di favorire l'immigrazione clandestina.