Possibile malore per caldo,muore 77/enne

GENOVA, 3 AGO - Tragedia nel primo pomeriggio nel mare di Multedo, nel ponente di Genova: un bagnante di 77 anni, Franco Barbieri, è stato trovato morto a 10 metri dal bagnasciuga della spiaggia libera. L'uomo potrebbe essere morto per un malore causato dal caldo. A scorgerlo è stata una donna che lo aveva già visto fare due bagni e tornare a riva. La donna, una infermiera, si è insospettita quando ha notato il corpo dell'uomo galleggiare a testa in giù. L'ha raggiunto e portato a riva, dove ha provato a rianimarlo. Sul posto sono arrivati medico e operatori del 118 che hanno effettuato altre prolungate manovre di rianimazione, l'uomo non si è mai ripreso. Il magistrato di turno potrebbe disporre l'autopsia sul corpo dell'uomo. Franco Barbieri era originario di Fivizzano (Massa Carrara) e abitava da anni a Genova nel quartiere di Cornigliano.