In fiamme boschi Pomarance, Monterotondo

FIRENZE, 4 AGO - E' ancora in corso, sebbene sotto controllo, l'incendio che si è sviluppato ieri nel comune di Pomarance, in provincia di Pisa, e che si è poi esteso anche al territorio di Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto. Sono ancora attivi due fronti importanti ed estesi, dei quattro aperti ieri. Stamani sono riprese anche le operazioni di spegnimento dall'alto. Sul posto dalla sei del mattino si stanno alternando ben quattro elicotteri regionali. E' arrivato alle otto per ripartire un'ora dopo anche un Canadair, ieri non disponibile. La stima della superficie bruciata supera i 300 ettari, di cui almeno la metà bosco e il resto campi incolti. E' stato evacuato per precauzione anche un agriturismo con diversi ospiti al suo interno. L'incendio ha creato e sta creando non poche difficoltà anche per la presenza di quello che in gergo si chiama "spotting", ovvero quel fenomeno che provoca lo sviluppo di focolai secondari a causa di ramaglia, frammenti di corteccia ed altro materiale incandescente.