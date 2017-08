Migrante ucciso da pirata della strada

LECCE, 4 AGO - Un cittadino extracomunitario è stato travolto e ucciso nella notte mentre, su una bicicletta, percorreva la strada Squinzano-Campi salentina, da un'automobile, il cui conducente non si è fermato per i soccorsi. Il cadavere del giovane - che non aveva documenti addosso - è stato trovato sul ciglio della strada questa mattina dopo le 6 da un contadino. Poco distante c'era la bicicletta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato indagini per identificare il responsabile.