Cadavere in auto: carcere per Mazzega

UDINE, 4 AGO - Il gip del tribunale di Udine Andrea Odoardo Comez ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per Francesco Mazzega, l'uomo di 36 anni che da martedì sera si trovava in stato di fermo per l'uccisione della fidanzata, Nadia Orlando. La misura sarà eseguita non appena i medici che lo hanno in cura valuteranno che siano cessate le esigenze di carattere sanitario che lo hanno portato mercoledì al ricovero in ospedale a Udine. Per ora l'uomo resta dunque piantonato nel reparto di psichiatria del Santa Maria della Misericordia di Udine. Stamani, nell'interrogatorio di garanzia, Mazzega si era avvalso della facoltà di non rispondere. (ANSA).