Trovato cadavere decomposto in rogo Roma

ROMA, 04 AGO - Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato durante le operazioni di spegnimento del vasto rogo di sterpaglie divampato a ridosso del tronchetto dell'A24 a Roma. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi. Secondo quanto si è appreso, il corpo era nella vegetazione alle spalle di un distributore di benzina all'altezza dello svincolo di via di Portonaccio. A quanto riferito, la morte non sarebbe legata all'incendio e il decesso dovrebbe risalire ad alcuni giorni fa. Non si esclude che si tratti di un senza fissa dimora. Sono in corso indagini per far luce sulla vicenda.