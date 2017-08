Notte di fuoco ad Ischia, fiamme domate

ISCHIA (NAPOLI), 5 AGO - Due abitazioni evacuate, uno stabile bruciato nella zona tra il Ciglio e via Falanga nel Comune di Serrara Fontana. Due anziani già sofferenti di asma - per il fumo inalato - prelevati dai carabinieri e portati in ospedale a scopo precauzionale. E' questo il bilancio di una notte di fuoco che gli abitanti della zona Ovest - Sud Ovest dell'isola d'Ischia, quella tra Forio e Serrara Fontana hanno vissuto, in seguito all'incendio che è divampato nella serata di ieri nella zona alta di Montecorvo a Forio d'Ischia e si è estesa alle zone alte dell'isola: Frassitelli, Falanga, Ciglio. L'incendio è stato domato intorno alle 4,30 del mattino dai vigili del fuoco (nella notte arrivati rinforzi da Napoli), servizio antincendio boschivo regionale, dai volontari del Forio CB. Da poco sta operando un elicottero nella zona di Montecorvo a Forio per domare gli ultimi focolai.