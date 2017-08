Tenta di spegnere incendio,morto anziano

BOLOGNA, 5 AGO - Un uomo di 84 anni è morto mentre tentava di spegnere un incendio che, a quanto pare, lui stesso aveva appiccato per liberarsi di alcuni nidi di formiche sulle colline di Lizzano in Belvedere, Appennino bolognese. E' successo in tarda mattinata in località Gabba. Dalle prime informazioni, l'anziano avrebbe perso il controllo delle fiamme che aveva acceso nella sua proprietà e che si sono rapidamente estese a una proprietà vicina. Sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.