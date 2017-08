L'Aquila, incendi in città e in montagna

L'AQUILA, 5 AGO - Triplo fronte di incendi a L'Aquila città e nei dintorni. Dopo il fuoco ripartito questa mattina nella frazione di Aragno, dovuto al caldo e allo spegnimento non ancora completo del sottobosco, un secondo rogo si è originato in località Fonte Vetica, nella piana di Campo Imperatore. Incerta l'origine. In piena città, dove la temperatura in alcune zone ha superato i 40 gradi, un terzo incendio di sterpaglie ha sollevato fumo e fiamme in viale della Croce Rossa, dietro un edificio commerciale. Su tutti i fronti è in corso l'intervento dei Vigili del fuoco. Nei giorni scorsi ad Aragno un innesco doloso ha portato le fiamme fin quasi alle abitazioni.