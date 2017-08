Interrotta linea ferroviaria V.Pusteria

BOLZANO, 6 AGO - Dopo i forti temporali di stanotte che si sono abbattuti sull'Alta Val Pusteria, in Alto Adige, la linea ferroviaria tra Dobbiaco e San Candido è stata interrotta per danni. Tra Dobbiaco e Carbonin è stata chiusa, invece, per caduta di alcune frane la strada statale Alemagna. I forti temporali con piogge intense hanno provocato frane anche in Val di Braies. Sono state chiuse a Ferrara le strade provinciali Braies Braies Vecchia e Lago di Braies.