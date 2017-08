Donna precipita e muore in Val Ridanna

BOLZANO, 6 AUG - Una donna di 58 anni, Helene Hofer, di Racines, è morta in montagna in Val Ridanna, in Alta Valle Isarco, precipitando per 200 metri. Stava facendo un'escursione sul Tallone Grande (2.689 m) quando improvvisamente e scivolata e caduta. L'incidente è avvenuto ieri davanti alla compagna d'escursione che però a causa di una mancanza di copertura telefonica non ha potuto chiamare i soccorritori. Ha dovuto così scendere a valle per chiedere aiuto. Solo in serata la salma è stata recuperata dal soccorso alpino e stata trasportato dall'elicottero Pelikan 2 all'ospedale di Vipiteno.