Raduno Alpini, oltre 5mila ad Avezzano

L'AQUILA, 6 AGO - Con l'ammainabandiera si chiude ad Avezzano il Raduno del IV Raggruppamento dell'Associazione Nazionale Alpini (Ana) al quale fanno capo regioni del centro-sud e isole. Circa 5mila gli alpini che in questa tre giorni hanno seguito manifestazioni e cerimonie. Oggi, alla presenza del Labaro nazionale scortato dal presidente dell'Ana Sebastiano Favero, hanno sfilato 200 gruppi. Il IV Raggruppamento, ha detto Favero, "si dimostra unito e presente e grazie all'ottima organizzazione dei Gruppi locali, coordinati dalla sezione Abruzzi, ha potuto riunirsi nuovamente oggi in un Abruzzo ferito da tanti eventi recenti, che sconta ancora le ferite del terremoto del 2009". In questo quadro si inserisce la realizzazione di un centro polifunzionale per Campotosto (L'Aquila) che sarà pronto prima dell'inverno, frutto della spontanea donazione degli Alpini. Il presidente della Sezione Abruzzi Pietro D'Alfonso ha consegnato la stecca al comune e al gruppo Alpini di Leonessa (Rieti), prossimi organizzatori.