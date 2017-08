Incendi: evacuato camping Terminillo

ROMA, 6 AGO - Decine di incendi in tutta Italia anche oggi. Un vasto rogo si è sviluppato nella notte nell'area camping del Monte Terminillo (Rieti), in località a Pian de Rosce; evacuati i villeggianti. Sul Gran Sasso si continua a lottare contro le fiamme. È ancora in corso, infatti, l'incendio che ieri si è sviluppato, a causa di un barbecue, nella piana di Campo Imperatore e che poi ha scavalcato la montagna fino a spostarsi dal versante Aquilano a quello Pescarese. E ancora non è stato domato l'incendio che da tre giorni brucia le campagne tra Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera, in provincia di Enna. I vigili del fuoco, gli uomini della Protezione civile e oltre cento Forestali da 90 ore tentano di spegnere le fiamme che hanno divorato boschi e si sono estese fino ad arrivare alla Riserva Naturale di Grotta Scura Rossomanno.