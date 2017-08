Barca si capovolge sul Garda,un disperso

VERONA, 6 AGO - Una persona risulta dispersa, mentre un'altra si è salvata dopo che entrambi erano finiti in acqua per il ribaltamento della loro barca sul lago di Garda. L' incidente è avvenuto nel tratto tra Navene e Malcesine. Lanciato l'allarme, sul posto è arrivata l'imbarcazione l' imbarcazione Victor 7 dei pompieri di Bardolino, i sommozzatori di Venezia e l'elicottero Drago 81 per le attività Sar (search and rescue). Uno dei due malcapitati è stato recuperato da altre imbarcazione, mentre l'altro è disperso.