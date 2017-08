Arrestato sindaco Torre del Greco

NAPOLI, 7 AGO - Fondi neri, corruzione, appalti pilotati: è per queste accuse che la Guardia di Finanza ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il sindaco di Torre del Greco (Napoli), Ciro Borriello, e di altre cinque persone. Si tratta dei rappresentanti della società Fratelli Balsamo Srl e di altri due imprenditori di Torre del Greco. Secondo l'accusa, le investigazioni "hanno rivelato un mercimonio della funzione pubblica svolta dal sindaco".