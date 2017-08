Sequestro 34kg cocaina in porto Gioia T.

GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 7 AGO - Oltre 34 chilogrammi di cocaina purissima sono stati scoperti e sequestrati nel porto di Gioia Tauro nel corso di un'attività condotta dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria e da funzionari dell'Agenzia delle Dogane - Ufficio antifrode, con il coordinamento della Dda reggina. Lo stupefacente è stato trovato all'interno di un container, che trasportava banane, proveniente da Puerto Bolivar (Ecuador) e destinato in Georgia. Le attività sono state eseguite attraverso una serie di incroci documentali e successivi controlli di container sospetti, anche a mezzo di sofisticate apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle Dogane ed unità cinofile della Guardia di Finanza. La droga sequestrata, suddivisa in 30 panetti, avrebbe fruttato al dettaglio circa 7 milioni di euro. Dall'inizio dell'anno sono stati 670 i chilogrammi di cocaina purissima sequestrati nel porto di Gioia Tauro.