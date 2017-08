Maltempo: lavori dopo frane Alto Adige

BOLZANO, 7 AGO - Si lavora a pieno regime nelle località colpite nelle ultime ore dal maltempo in Alto Adige per rimuovere le frane e i detriti. Rimane chiusa la statale 51 di Alemagna tra Carbolin e Dobbiaco. Chiusa anche la strada statale del Passo Gardena tra Miramonti ed il passo. Chiusa la provinciale 44 di Anterselva come la statale 48/b da Cortina fino al Passo Tre Croci. Sono chiuse anche la provinciale 47 del lago di Braies e la provinciale 80 di Braies Vecchia. L'ondata di maltempo ha colpito anche l'Austria, con frane e smottamenti nelle regioni del Tirolo, di Salisburgo e della Stiria, con l'evacquazione di alcuni abitati. Per sgomberare le frane è intervenuto anche l'esercito. Nell'Alta Austria un uomo di 77 anni è stato ucciso da un fulmine.