"Assedia" e aggredisce la ex, arrestato

TRIESTE, 7 AGO - Pedinamenti, appostamenti, tentativi di avvicinarla, telefonate, sms, minacce e aggressioni sono stati messi in campo, a Trieste, da un uomo - M.B., di 42 anni, di Trieste - nel tentativo di riallacciare il rapporto con la sua ex, una donna romena di 38 anni. Nei giorni scorsi, in una via del centro cittadino, è riuscito ad avvicinarla e l'ha aggredita; a salvare la donna è stato un agente della Polizia Stradale, libero dal servizio, che è intervenuto permettendole di allontanarsi. L'uomo è stato così posto agli arresti domiciliari dalla Polizia in esecuzione di un provvedimento cautelare del gip del capoluogo giulano per stalking. La donna subiva i maltrattamenti da tempo ed era stata costretta a trovare rifugio, insieme alla figlia, in un Centro Antiviolenza. Nei riguardi dell'uomo, nelle settimane scorse lo stesso gip aveva già disposto il divieto di avvicinamento e comunicazione con la sua ex. Anche in passato, l'uomo aveva avuto analoghi comportamenti con un'altra donna.