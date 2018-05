Caro Sindaco, ti scrivo

Caro Sindaco, anzi, aspirante Sindaco,

ti scrivo perché vorrei che nel tuo programma pensassi anche a me e a tutti i miei piccoli amici che vivono in questa città.

Catania non è una città a misura di bambini e tu puoi fare tanto perché possa esserlo un po’ di più! Prova a metterti nei miei panni e a pensare cosa mi piacerebbe avere per vivere meglio nella mia città.

Vuoi un aiutino? Ecco 10 piccoli spunti sui quali riflettere per migliorare la situazione attuale:

Spazi verdi in cui andare a giocare nel tempo libero

Vicino casa mia c’è un piccolo giardinetto pubblico dove una volta probabilmente c’era l’erba ma oggi purtroppo c’è solo terra; per fortuna però ci sono dei giochi, che purtroppo ogni tanto troviamo rotti. Sarebbe bello se ci fosse di nuovo l’erba con delle aiuole colorate, e poi una persona che ogni tanto venisse a riparare i giochi. Io sono fortunato però, tanti miei compagnetti non hanno un parco vicino casa e vengono in quello sotto casa mia. Se anche vicino casa loro ci fosse un parco, ogni tanto potrei spostarmi anche io e andare a giocare ogni pomeriggio in un parco diverso!

Pulizia per le strade

Spesso vedo cumuli di spazzatura davanti i portoni e la mia mamma dice che ci sono perché si fa la raccolta differenziata. Non ho ben capito come funziona però, non si potrebbero mettere tutti quei sacchetti in un contenitore colorato all’ingresso di ogni palazzo ? E poi, quando vado a passeggio a piedi con i miei genitori, mi capita spesso di sentire una gran puzza, per non parlare dello slalom che mi tocca fare tra le pupù dei cani e le macchine parcheggiate sui marciapiedi. Si potrebbe prevedere un lavaggio di strade e marciapiedi più frequente? E poi, ho pensato a quello che la mamma mi dice sempre “Non buttare le carte per terra!” ma vedo tanta gente che lo fa. Si potrebbe fare una multa salata a chi lascia sporco per terra (carte e pupù dei cani) o a chi parcheggia dove dovrebbero camminare i pedoni?

Servizi para scolastici nei periodi di chiusura della scuola

Quando ci sono le vacanze di Natale, o i giorni di vacanza rossi nel calendario, la scuola è chiusa ed io sono felice di non vedere le maestre e fare i compiti, ma i miei genitori si disperano perché non sanno come organizzarsi con il lavoro visto che, per fortuna, lavorano tutti e due. Siccome io e mie compagni di classe andiamo molto d’accordo, ma non ci vediamo spesso fuori dalla scuola, ho pensato che sarebbe bello continuare a vederci a scuola anche durante i giorni di vacanza, ma senza studiare…solo per giocare!

Biblioteche pensate per noi bambini

Conosco due biblioteche in città, in una ci sono andato con la mia mamma durante le vacanze di Natale e in un’altra con le mie maestre durante un giorno di scuola. Ci sono tanti bei libri ma non me n’è piaciuta nessuna delle due perché gli ambienti non sono allegri e non viene affatto voglia di stare lì a leggere. Una volta, durante un viaggio con la mia famiglia, sono entrato in una biblioteca di Trento e pensavo fosse un negozio per bambini perché era bellissimo, con alcune pareti colorate, i mobili bassi così potevo arrivare anche io a prendere i libri, il pavimento in legno con pouf e cuscini a terra, perfetti per leggere come piace a me! Davvero molto diverso dalle due biblioteche della mia città. E poi, non ho capito se sono aperte di pomeriggio, perché di mattina io non posso andarci….sono a scuola!

Accoglienza family friendly nelle strutture che frequento con la mia famiglia.

Ai miei genitori piace andare al ristorante ma io mi annoio un po’ perché devo stare seduto tanto tempo. Ho scoperto però che in alcuni ristoranti e pizzerie ai bambini danno delle tovagliette sulle quali fare dei giochi, tipo unisci i punti, il labirinto, e persino la battaglia navale che si può fare con gli amichetti! Sarebbe bello se le avessero tutti, e poi sarebbe ancora più bello se ci fosse una piccola area gioco per noi, così quando ci stanchiamo di stare seduti possiamo giocare lì senza disturbare nessuno. Mio papà dice che devono essere i proprietari a comprare giochi, libri e cose per bambini, ma secondo me se il sindaco desse un premio a chi li compra forse li comprerebbero tutti ed io sarei felice dappertutto!

Percorsi ludico didattici nei musei e alle mostre.

Alla mia mamma piace andare a vedere le mostre e ogni volta che sente di una nuova mostra in città mi ci porta. Alcune volte mi diverto perché ci sono delle persone simpatiche e gentili con me e gli altri bambini, altre volte invece mi annoio un po’ perché non c’è nessuno che racconta qualcosa di divertente. E poi, a volte dopo aver visto la mostra posso fare un laboratorio per inventare anche io le mie opere, altre volte invece no. Mi piacerebbe se fosse sempre possibile così accompagnerei più volentieri la mia mamma a vedere le mostre!

Uso dei mezzi pubblici contro il traffico e lo smog

A scuola ho studiato che le città sono inquinate dallo smog delle auto e che se si usassero di meno l’aria sarebbe più pulita. Io e la mia famiglia abitiamo in centro e usiamo pochissimo l’auto, ci muoviamo tanto a piedi e qualche volta con la metropolitana ma non ho mai preso l’autobus perché mia mamma dice che non si sa mai quando arriva e che è meglio camminare a piedi piuttosto che rimanere imbottigliati nel traffico. Allora ho pensato di costruire un piccolo muretto che divida la strada in due corsie, così gli autobus possono camminare in una solo per loro. Papà mi ha detto che una volta esisteva qualcosa di simile, si chiamava “corsia preferenziale” ma non ho capito perché non esiste più…

Piste ciclabili

Ho imparato da poco ad andare in bicicletta perché non è facile trovare un posto in città dove fare pratica. Ho visto una pista colorata di azzurro sul lungomare e mi hanno detto che è una pista ciclabile ma non ne ho viste altre, che peccato! E poi, è un po’ lontana da casa mia per arrivarci dovrei prendere la macchina ma che senso ha prendere l’auto per poter andare in bicicletta? Sarebbe bello se ce ne fossero altre, se potessi andare a scuola in bici potrei esercitarmi ogni mattina e diventerei velocissimo!

Educazione civica

Ogni tanto i miei genitori non vanno in ufficio a lavorare ma frequentano dei corsi dove gli insegnano cose che gli servono per il loro lavoro. Ho pensato che sarebbe utile per tutti gli abitanti della città fare dei corsi per fare bene i cittadini, una specie di scuola dove imparare bene quali sono le regole in una città come non sporcare, non distruggere le aiuole e i parchi giochi, non parcheggiare sui marciapiedi; corsi dove imparare come si fa la raccolta differenziata e come essere gentili con gli altri, soprattutto con noi bambini.

Scriviamolo insieme!

Questo decimo punto, ma anche qualcuno del tuo programma, scriviamolo insieme perché, se mi fai partecipare quando pensi a quello che vorresti fare per Catania, posso esserti utile anche io. Anche se sono piccolo ho buone idee!

E anche tu genitore, zio/a, nonno/a, educatore, che hai letto sino a qui, perché non scrivi che cosa vorresti affinché Catania fosse più a misura di bambino?

Scrivilo qui nei commenti e questa lista diventerà ancora più lunga grazie alle buone idee di tutti!

