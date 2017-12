Catania, "stabilizzati" gli ultimi precari del Comune

Catania - «Persone che vivevano nel precariato da oltre 25 anni sono finalmente dipendenti comunali a pieno titolo. Avevamo preso un impegno e siamo riusciti a onorarlo». Lo dice il sindaco di Catania Enzo Bianco dopo la "stabilizzazione" definitiva degli ultimi precari del Comune.



«E' una data storica» ha aggiunto esprimendo la sua soddisfazione per per la consegna delle lettere di assunzione a 53 ex Puc. Catania è una delle prime grandi città italiane a procedere alle stabilizzazioni così come previsto dalla vigente normativa. I rimanenti 127 ex Puc al momento proseguiranno nel loro attuale contratto e la loro stabilizzazione avverrà prossimamente.